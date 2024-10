Juve per 70' con l'uomo in più, ma vince solo grazie a un autogol: 1-0 alla Lazio

Termina sul risultato di 1-0 la gara dello Stadium tra Juventus e Lazio, valida per l'ottava giornata di Serie A. Thiago Motta e i suoi portano a casa i tre punti ed evitano quello che sarebbe stato un brutto pareggio, considerando i 70 e oltre minuti giocati in superiorità numerica per l'espulsione di Romagnoi al 24esimo. A decidere il match è stato il goffo autogol di Gila che all'85esimo ha deviato nella sua porta un cross innocuo di Cabal.

Serie A, la classifica aggiornata dopo gli anticipi del sabato.

Napoli 16

Juventus 16*

Inter 14

Milan 14*

Lazio 13*

Udinese 13*

Torino 11

Atalanta 10

Roma 10

Empoli 10

Fiorentina 10

Verona 9

Bologna 9*

Como 9*

Parma 7*

Cagliari 6

Genoa 6*

Lecce 5

Monza 4

Venezia 4

* una partita in più