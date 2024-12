Juve, preoccupano le condizioni di Koopmeiners dopo l'infortunio: oggi gli esami

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - E' giornata di esami al J Medical, dove Teun Koopmeiners si è presentato in mattinata per sottoporsi ai test. Il centrocampista della Juventus, infatti, ha accusato un problema muscolare durante la trasferta di Monza e ora c'è attesa di capire l'entità dell'infortunio. "Non abbiamo voluto rischiare, speriamo non sia nulla di grave" le parole del tecnico Thiago Motta per spiegare la sostituzione durante l'intervallo della gara all'U-Power Stadium. Nelle prossime ore sono attesi gli esiti degli esami strumentali di Koopmeiners. (ANSA).