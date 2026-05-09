Juve, scatto Champions! Il Lecce ci prova ma non basta: Spalletti vince 1-0

vedi letture

Luciano Spalletti conquista così tre punti fondamentali in ottica Champions League: ora è al terzo posto a +1 sul Milan, che giocherà domani

Termina sul risultato di 0-1 il match Via del Mare tra Lecce e Juventus, valido per la 36ª giornata di Serie A. Decide il gol lampo di Dusan Vlahovic, a segno dopo soli 10 secondi dal calcio d'inizio. I bianconeri poi continuano ad attaccare e si vedono due reti annullate, mentre la squadra di Eusebio Di Francesco prova di tanto in tanto a portarsi davanti, impegnando anche Di Gregorio, ma senza trovare il pari. Luciano Spalletti conquista così tre punti fondamentali in ottica Champions League: ora è al terzo posto a +1 sul Milan, che giocherà domani.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Lecce-Juventus 0-1:

1 - Inter 85 punti, 36 partite giocate

2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate

3 - Juventus 68 punti, 36 partite giocate

4 - Milan 67 punti, 35 partite giocate

5 - Roma 64 punti, 35 partite giocate

6 - Como 62 punti, 35 partite giocate

7 - Atalanta 55 punti, 35 partite giocate

8 - Lazio 51 punti, 36 partite giocate

9 - Udinese 50 punti, 36 partite giocate

10 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate

11 - Sassuolo 49 punti, 36 partite giocate

12 - Torino 44 punti, 36 partite giocate

13 - Parma 42 punti, 35 partite giocate

14 - Genoa 40 punti, 35 partite giocate

15 - Cagliari 37 punti, 36 partite giocate

16 - Fiorentina 37 punti, 35 partite giocate

17 - Lecce 32 punti, 36 partite giocate

18 - Cremonese 28 punti, 35 partite giocate

19 - Verona 20 punti, 35 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate