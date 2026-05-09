Juve, scatto Champions! Il Lecce ci prova ma non basta: Spalletti vince 1-0
Termina sul risultato di 0-1 il match Via del Mare tra Lecce e Juventus, valido per la 36ª giornata di Serie A. Decide il gol lampo di Dusan Vlahovic, a segno dopo soli 10 secondi dal calcio d'inizio. I bianconeri poi continuano ad attaccare e si vedono due reti annullate, mentre la squadra di Eusebio Di Francesco prova di tanto in tanto a portarsi davanti, impegnando anche Di Gregorio, ma senza trovare il pari. Luciano Spalletti conquista così tre punti fondamentali in ottica Champions League: ora è al terzo posto a +1 sul Milan, che giocherà domani.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Lecce-Juventus 0-1:
1 - Inter 85 punti, 36 partite giocate
2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate
3 - Juventus 68 punti, 36 partite giocate
4 - Milan 67 punti, 35 partite giocate
5 - Roma 64 punti, 35 partite giocate
6 - Como 62 punti, 35 partite giocate
7 - Atalanta 55 punti, 35 partite giocate
8 - Lazio 51 punti, 36 partite giocate
9 - Udinese 50 punti, 36 partite giocate
10 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate
11 - Sassuolo 49 punti, 36 partite giocate
12 - Torino 44 punti, 36 partite giocate
13 - Parma 42 punti, 35 partite giocate
14 - Genoa 40 punti, 35 partite giocate
15 - Cagliari 37 punti, 36 partite giocate
16 - Fiorentina 37 punti, 35 partite giocate
17 - Lecce 32 punti, 36 partite giocate
18 - Cremonese 28 punti, 35 partite giocate
19 - Verona 20 punti, 35 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate
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