Milan, Allegri non vuole la Nazionale: "Il mio obiettivo è restare qui il più a lungo possibile"
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Massimiliano Allegri è, insieme ad Antonio Conte, il candidato più chiacchierato per la panchina della Nazionale.
Massimiliano Allegri è, insieme ad Antonio Conte, il candidato più chiacchierato per la panchina della Nazionale. Ma le ultime dichiarazioni dell'allenatore del Milan allontanano l'ipotesi di vederlo come commissario tecnico. Il tecnico livornese si è espresso così sul tema oggi in conferenza stampa:
"Fare il selezionatore è un problema che non mi sono posto. In questo momento per me la cosa più importante è il Milan, per queste tre partite e per il prossimo anno. Abbiamo lavorato 10 mesi con grande attenzione e dedizione. Ad altro non ho assolutamente pensato: il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile".
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