L'Udinese vince e rimanda la salvezza del Cagliari: tensioni con Davis per possibili cori razzisti

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L'Udinese passa 2-0 a Cagliari grazie ai gol di Buksa ad inizio ripresa e di Gueye in pieno recupero. Festa salvezza rimandata dunque per il Cagliari. Nel finale forti tensioni dopo che Davis ha segnalato di aver sentito qualcosa dagli spalti, non è ancora chiaro se a sfondo razzista. L'arbitro ha sospeso per qualche istante la gara, con la tensione che è salita anche fra gli stessi protagonisti in campo.

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