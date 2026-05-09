Ufficiale Lazio-Inter, le formazioni: Sarri ritrova Rovella, Chivu fa un po' di turnover

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Potremmo definirlo un test in vista della finale di Coppa Italia. E' veramente particolare il destino di Lazio e Inter, che si ritroveranno sempre a Roma, sempre all'Olimpico, quattro giorni prima dell'ultimo atto della coppa nazionale. La Lazio arriva col sorriso, dopo la vittoria contro al Cremonese, confermandosi squadra specializzata nei finali di partita e la seconda più in forma del campionato (dopo la Juventus), con 17 punti nelle ultime 8 gare di campionato. L'Inter ci arriva da freschissima campione d'Italia, con 82 punti e 82 gol in 35 partite, un dato che è già record ma che può ancora migliorare.

Sono note le formazioni ufficiali e non mancano sorprese, da un lato e pure dall'altro. In casa Lazio le novità riguardano il centrocampo e l'attacco: Rovella torna titolare in mezzo a Dele-Bashiru e Basic, mentre davanti c'è Pedro con Noslin e Cancellieri, vista l'indisponibilità di Zaccagni. Sul fronte Inter invece c'è Diouf largo a destra al posto di Dumfries, con Sucic e Mkhitaryan in mezzo al campo con Barella. Out Dimarco, dentro Carlos Augusto. Davanti c'è Thuram con Lautaro Martinez. Ecco i due schieramenti.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram Allenatore: Cristian Chivu.