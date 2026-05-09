L'Inter è una macchina: le riserve travolgono 3-0 la Lazio di Sarri all'Olimpico

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Il preludio alla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo non è andato nel migliore dei modi per la squadra di Maurizio Sarri

L'Inter è inarrestabile: anche dopo aver vinto lo scudetto e quindi ad obiettivo acquisito, i nerazzurri continuano a macinare gol e vittorie e puntano a superare la soglia dei 90 punti. Allo Stadio Olimpico contro la Lazio non c'è stata storia, seppur Cristian Chivu abbia schierato molte riserve: 3-0 netto firmato da Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. Il preludio alla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo non è andato nel migliore dei modi per la squadra di Maurizio Sarri.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Lazio-Inter 0-3:

1 - Inter 85 punti, 36 partite giocate

2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate

3 - Milan 67 punti, 35 partite giocate

4 - Juventus 65 punti, 35 partite giocate

5 - Roma 64 punti, 35 partite giocate

6 - Como 62 punti, 35 partite giocate

7 - Atalanta 55 punti, 35 partite giocate

8 - Lazio 51 punti, 36 partite giocate

9 - Udinese 50 punti, 36 partite giocate

10 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate

11 - Sassuolo 49 punti, 36 partite giocate

12 - Torino 44 punti, 36 partite giocate

13 - Parma 42 punti, 35 partite giocate

14 - Genoa 40 punti, 35 partite giocate

15 - Cagliari 37 punti, 36 partite giocate

16 - Fiorentina 37 punti, 35 partite giocate

17 - Lecce 32 punti, 35 partite giocate

18 - Cremonese 28 punti, 35 partite giocate

19 - Verona 20 punti, 35 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate