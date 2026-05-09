L'Inter è una macchina: le riserve travolgono 3-0 la Lazio di Sarri all'Olimpico
L'Inter è inarrestabile: anche dopo aver vinto lo scudetto e quindi ad obiettivo acquisito, i nerazzurri continuano a macinare gol e vittorie e puntano a superare la soglia dei 90 punti. Allo Stadio Olimpico contro la Lazio non c'è stata storia, seppur Cristian Chivu abbia schierato molte riserve: 3-0 netto firmato da Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. Il preludio alla finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo non è andato nel migliore dei modi per la squadra di Maurizio Sarri.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Lazio-Inter 0-3:
1 - Inter 85 punti, 36 partite giocate
2 - Napoli 70 punti, 35 partite giocate
3 - Milan 67 punti, 35 partite giocate
4 - Juventus 65 punti, 35 partite giocate
5 - Roma 64 punti, 35 partite giocate
6 - Como 62 punti, 35 partite giocate
7 - Atalanta 55 punti, 35 partite giocate
8 - Lazio 51 punti, 36 partite giocate
9 - Udinese 50 punti, 36 partite giocate
10 - Bologna 49 punti, 35 partite giocate
11 - Sassuolo 49 punti, 36 partite giocate
12 - Torino 44 punti, 36 partite giocate
13 - Parma 42 punti, 35 partite giocate
14 - Genoa 40 punti, 35 partite giocate
15 - Cagliari 37 punti, 36 partite giocate
16 - Fiorentina 37 punti, 35 partite giocate
17 - Lecce 32 punti, 35 partite giocate
18 - Cremonese 28 punti, 35 partite giocate
19 - Verona 20 punti, 35 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 35 partite giocate
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