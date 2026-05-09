Ufficiale Lecce-Juve, le formazioni ufficiali: Spalletti lancia Vlahovic, Cheddira titolare

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Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match del Via del Mare tra Lecce e Juventus, valido per la 36ª giornata di Serie A. Nei padroni di casa, Eusebio Di Francesco schiera ancora Cheddira da titolare al centro dell'attacco. Sponda bianconera, Luciano Spalletti lancia subito Vlahovic dal primo minuto come centravanti, dopo il gol siglato dal serbo nella scorsa gara in cui era subentrato. Di seguito le formazioni ufficiali:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Alex Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean Gaby, Camarda, Gorter, Marchwinski, Kovac.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Khephren Thuram, Openda, Miretti, Jonathan David.

Allenatore: Luciano Spalletti.