Juve, Spalletti polemico: "Perdite di tempo! Nel Cagliari in 10 si sono buttati a terra"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ai microfoni di DAZN ha analizzato i motivi della sconfitta contro il Cagliari: "Non c'è niente, c'è di doverla ripetere anche la prossima volta perché è stata condotta nella maniera giusta. A essere pignoli un po' d'ordine e rendersi conto di quello che deve essere lo sviluppo delle proprie capacità e il proprio ruolo a beneficio della squadra. Però c'è poco da fare, meno sangue marcio ti fai e più arrivi libero alla prossima partita. Nelle altre partite vinte 3-0 e 5-0 c'era qualcuno di diverso? Una rondine non fa primavera, ma nemmeno un branco di rondini fa estate.

Abbiamo fatto la stessa partita, in qualche episodio la lettura è stata più lenta ma il calcio è solo anticipazione di quello che capiterà tra cinque secondi. Abbiamo dato una punizione che non si può dare, non possiamo tirare la maglia in queste situazioni. Una cosa da mettere a posto è che ci sono dieci persone che si sono buttate a terra e su questo bisogna metterci mano. Non vogliono fare il tempo effettivo, ma queste cose cresceranno sempre di più. Bisogna giocare a pallone, non perdere tempo su qualsiasi rimessa laterale. Così sono passati 5-6 minuti, Massa ha dato anche di più recupero ma c'entra quello che è il riposarsi e togliere il ritmo alla partita".