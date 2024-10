Juve, Vlahovic distrutto dai quotidiani: "Sbaglia un gol clamoroso"

vedi letture

Un errore non da Dusan Vlahovic quello che sarebbe potuto valere il primo pareggio contro il Parma. Nel match, poi finito per 2-2, l'attaccante della Juventus accarezza il gol e poi però finisce per disputare la solita gara nervosa in cui non riesce a lasciare il segno. "Fallisce un gol clamoroso a inizio partita e - riporta la Gazzetta dello Sport - come spesso gli capita esce dalla partita. Si agita ma sbaglia troppo. E si fa pure ammonire". "Il goffo errore sotto porta nel primo tempo - scrive Tuttosport - anche se arriva a gioco fermo, annuncia una serata difficile. Mette bene Thuram in porta nel finale di prima frazione, ma in area scompare: un paio di colpi di testa imprecisi e poco altro, anche se i compagni non ne agevolano il lavoro".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 4

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Bianconeranews.it: 4