Ufficiale Juventus, affaticamento per Douglas Luiz: salta l'Inter

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - La Juventus ha perso Douglas Luiz nella marcia di avvicinamento alla sfida contro l'Inter, in programma domenica sera allo Stadium. Il centrocampista infatti ha subito un affaticamento muscolare, che non gli permetterà di prendere parte al derby d'Italia, mentre sarà valutato dallo staff medico bianconero in vista della sfida di Champions League di mercoledì ad Eindhoven contro il Psv.

Anche Kelly non ha svolto l'allenamento all'antivigilia della gara contro i nerazzurri a causa di un problema gastrointestinale, che però non preoccupa per domenica. Arrivano infine buone notizie da Cambiaso: il laterale ha lavorato insieme al resto del gruppo e si candida al rientro tra i convocati. (ANSA).