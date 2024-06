Juventus, anche Szczesny verso l'addio: può raggiungere Ronaldo in Arabia

Continuano i movimenti in casa Juventus per quanto riguarda il mercato in uscita. Non solo Federico Chiesa, anche Wojciech Szczesny sembra cedibile

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano i movimenti in casa Juventus per quanto riguarda il mercato in uscita. Non solo Federico Chiesa, anche Wojciech Szczesny sembra cedibile per i bianconeri: il portiere polacco potrebbe lasciare Torino dopo sette stagioni. Le ultime novità vengono riportate da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ecco quanto si apprende dal post sul suo profilo Instagram:

"L'Al Nassr ha avviato le trattative per ingaggiare Wojciech Szczesny come nuovo portiere! La Juventus è pronta a vendere Szczesny, poiché Di Gregorio si unirà con un accordo da 18 milioni di euro e sono in corso trattative per il rinnovo di contratto con Perin. L'Al Nassr è ora pronto ad offrire un contratto di due anni a Wojciech Szczesny, al fine di concordare presto sui termini personali. La decisione spetterà al portiere polacco, ma Al Nassr è fiduciosa nel riunire Cristiano Ronaldo e Szczesny".