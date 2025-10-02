Ufficiale Juventus, che calvario per Cabal: altro infortunio e c'è lesione, i tempi di recupero

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Juan Cabal sarà costretto a un lungo stop, la Juventus perde il difensore per un mese e mezzo. "Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra - fa sapere il club attraverso una nota ufficiale - e tra due settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".

Con ogni probabilità, però, Cabal tornerà dopo la sosta per le nazionali di novembre, saltando anche il derby contro il Torino di sabato 8 novembre. (ANSA).