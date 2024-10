Ufficiale Juventus, che tegola! Lesione al crociato per Bremer: starà fuori almeno 6 mesi!

Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico.

E i tempi di recupero? La Juventus nel suo comunicato non si esprime, ma secondo quanto riferito da diversi media nazionali, tra cui La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, il difensore brasiliano ne avrà per almeno sei mesi. Stagione, dunque, quasi finita per l'ex Torino.