Video Juventus-Como 3-0, Thiago Motta parte forte: gol e highlights del match

Apre le danze Mbangula, quindi Weah allo scadere del primo tempo e Cambiaso nel recupero della ripresa

Buona la prima, per la nuovissima Juventus di Thiago Motta. Il debutto stagionale è contro il Como ed il finale è tutto dalla parte dei bianconeri: un 3-0 arrivato con tante occasioni e buone trame di gioco. Apre le danze Mbangula, quindi Weah allo scadere del primo tempo e Cambiaso nel recupero della ripresa, con i primi 3 punti messi in cascina e la vetta della classifica conquistata.

Nel mezzo anche due pali, un gol annullato per fuorigioco millimetrico e tante indicazioni. Il Como è stato comunque in partita, nonostante il risultato rotondo dopo il novantesimo, come confermato anche dalle parole di Cesc Fabregas nel post gara. Di seguito il tabellino del match: