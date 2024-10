Juventus, critiche a Motta: "Ok la difesa, ma si vince con l'attacco! Ha 4 gol meno del Napoli..."

vedi letture

"L'imbattibilità diventa solo un ricordo, ma è forse il tema secondario di giornata. La sua Juve è solida e pure bella, fino a un errore individuale. Ci arriva, però, solo 1-0: passino le responsabilità dei singoli, ma in sette gare ha segnato solo dieci gol. Quattro in meno del Napoli e del Milan, sei in meno dell'Inter: ok la difesa, si vince anche con l'attacco". Voto 6 su TMW per mister Thiago Motta, la cui Juventus ieri si è fatta riacciuffare in casa dal Cagliari pareggiando una partita sulla carta nettamente abbordabile. "Forse si fa prendere dal turnover e lascia fuori Fagioli e Yildiz, sbagliando. Troppo creativo. Il secondo tempo è solo passivo e gestionale: ma perché?", si chiede invece La Gazzetta dello Sport accanto al suo 5 in pagella.

"Dopo Lipsia, un passo indietro. La Juve non chiude il conto e in modalità gestione butta 2 punti. Il rigore di Marin interrompe un’imbattibilità lunga 628 minuti, ma poteva finire peggio: se fosse entrato il destro di Obert...", aggiunge il Corriere dello Sport. La chiosa sull'allenatore bianconero, bocciato con un 5,5 in pagella, è firmata infine Tuttosport: "Ha ragione quando sostiene che ha fatto tutto la Juve, perché gli errori dei singoli pesano assai più delle tattiche e (dovrebbero) chiudere ogni discorso, visto che la sua squadra ha condotto la partita. Però la gestione di qualche cambio, come l’uscita sia di Locatelli sia di Thuram, non ha convinto".

I voti di Thiago Motta

TMW: 6 La Gazzetta dello Sport: 5 Corriere dello Sport: 5,5 Tuttosport: 6,5 TuttoJuve: 5,5