Ufficiale Juventus-Genoa, le formazioni: Tudor cambia subito modulo, Vlahovic dal 1'

Prima Juventus di Igor Tudor annunciata, in vista della sfida contro il Genoa in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium. Il tecnico croato opta per un 3-4-2-1 con diversi interpreti che permetteranno però alla Juventus di modificare facilmente assetto a gara in corso. La novità più rilevante riguarda la presenza, dal primo minuto, di Dusan Vlahovic con Kolo Muani inizialmente in panchina. Il centravanti serbo sarà supportato da Koopmeiners e Yildiz alle sue spalle, con Nico Gonzalez e Weston McKennie schierati sulle corsie laterali. Nel mezzo non cambia niente, con Locatelli e Thuram coppia inamovibile. Dietro, pochi metri più avanti rispetto a Di Gregorio, ecco Veiga e Kelly ai lati di Gatti.

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira sceglie di mettere più corsa e muscoli in mezzo al campo, con Onana al fianco di Frendrup e Masini. Zanoli e Miretti avranno invece il compito di sostenere Pinamonti unica punta. La sorpresa è l'assenza dal primo minuto del capitano Milan Badelj, così come di Ruslan Malinovskyi, entrambi comunque pronti a dare il proprio contributo a gara in corso.

Queste le formazioni ufficiali del match delle ore 18:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Veiga, Gatti, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro; Frendrup, Onana, Masini; Zanoli, Miretti; Pinamonti