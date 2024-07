Juventus, idee per il vice Vlahovic: due attaccanti accostati al Napoli

È vero, ho offerte da questi tre campionati (Serie A, Bundesliga, Premier League ndr). Restare al Chelsea? È un’opzione, ho ancora un contratto con loro che scade fra tanti anni", aveva confessato nei giorni scorsi l'attaccante di proprietà del Chelsea Armando Broja. L'occasione era quella per rispondere ad una domanda riguardante l'interesse del Milan e ora, secondo Tuttosport, un'altra italiana sta guardando con interesse la situazione del centravanti del Blues.

Si tratta della Juventus, con Cristiano Giuntoli che dopo aver sistemato le questioni oggi più importanti potrebbe decidere di andare a prendere un nuovo vice Vlahovic, ovviamente nel caso in cui Arek Milik dovesse essere ceduto da qui a fine agosto. In quel caso, ecco che la Juventus potrebbe affondare il colpo su uno fra Broja e Mateo Retegui del Genoa, ad oggi i due profili preferiti. Entrambi gli attaccanti sono stati accostati anche al Napoli, in passato l'albanese, in questa sessione di mercato il nazionale italiano.

Come detto oggi le priorità sono altre, nello specifico le cessioni: Soulé e Huijsen sembrano essere i due giocatori più vicini all'addio, con i prodotti del settore giovanile bianconero che porterebbero in cassa oltre 50 milioni di euro che il dt bianconero utilizzerebbe per affondare il colpo su Teun Koopmeiners. Poi c'è da risolvere la questione difensore centrale, con Todibo ancora favorito. E quindi l'attaccante esterno o trequartista, coi nomi di Raspadori, Sancho e Adeyemmi in cima alla lista. Poi, definite queste operazioni, ecco che l'idea Broja potrebbe anche prendere consistenza.