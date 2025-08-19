Juventus-Kolo Muani, maxi affare tra cartellino e ingaggio: tutte le cifre
Spazio anche al mercato della Juventus nelle pagine interne del Corriere dello Sport oggi in edicola. In definizione, in prima battuta, il ritorno di Randal Kolo Muani: per l'attaccante francese del Paris Saint Germain si profila un trasferimento a titolo definitivo, con una cifra complessiva tra i 57 e i 58 milioni di euro, il valore minimo per evitare che il PSG faccia minusvalenza.
Sembra davvero solamente una questione di ore perché i singoli tasselli vadano tutti al loro posto e perché il centravanti francese firmi un contratto di durata quinquennale, da 7 milioni di euro più bonus. Lievemente meno di quanto percepisce adesso. Con il suo arrivo si ridurrebbe ulteriormente il minutaggio disponibile per Dusan Vlahovic, che rimane ancora un obiettivo concreto per il Milan del suo ex allenatore Allegri.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro