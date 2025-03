Juventus, l'esonero di Motta (e l'arrivo di Tudor) costa al club una perdita extra: le cifre

La Juventus riparte da Igor Tudor. Le ultime due sconfitte consecutive in campionato contro Atalanta e Fiorentina, con ben sette reti subite e nessuna realizzata, sono costate la panchina a Thiago Motta, arrivato in agosto dopo la grande cavalcata di Bologna ed esonerato domenica scorsa.

Una scelta ponderata in società ma alla fine inevitabile visti gli andamenti nell’ultimo periodo. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come l’avvicendamento in panchina dell’ex centrocampista sia costata alla proprietà, che aveva in preventivo di chiudere l’anno con una perdita contenuta, una spesa extra di 15 milioni di euro. Ovvero, 13-14 per l’emolumento del tecnico e dell’intero staff più un milione di Tudor e dei suoi collaboratori.