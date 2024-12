Juventus, l'obiettivo azzurro Danilo è recuperato. E con lui altri due titolari

vedi letture

Allenamento mattutino per la Juventus di Thiago Motta in vista della sfida contro la Fiorentina in programma domenica alle ore 18 contro all'Allianz Stadium. L'allenatore bianconero, ricordiamo, parlerà in conferenza stampa nella giornata di domani alle ore 13. Le novità positive per Thiago Motta nella seduta odierna alla Continassa riguardano la presenza in gruppo dei giocatori alle prese con acciacchi di diversa natura nell'ultima settimana. Nello specifico, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo hanno lavorato regolarmente con i compagni e sono quindi da considerarsi a disposizione per l'ultima gara del 2024 contro i viola, partita in cui la Juventus cercherà conferme dopo il successo contro il Monza ed in vista della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a inizio gennaio.

Discorso a parte lo merita uno dei grandi ex dell'incontro, ovvero Nico Gonzalez: l'argentino, passato in estate dai viola ai bianconeri, è rientrato in campo nelle ultime settimane dopo uno stop di oltre 2 mesi e nella giornata di oggi ha svolto un lavoro personalizzato e a parte rispetto al gruppo per una gestione studiata dei carichi di lavoro. Ulteriori novità sulle condizioni dei singoli, come detto, arriveranno nella giornata di domani con la conferenza stampa di mister Thiago Motta.