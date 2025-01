Juventus, le ultime di formazione Sky: Kolo Muani dal 1’, McKennie terzino

Ai microfoni di Sky Sport, l’inviato Giovanni Guardalà ha riferito le ultime sulla formazione della Juventus che domani affronterà il Napoli: “Da quanto ci risulta Thiago Motta deciderà di far giocare Kolo Muani contro il Napoli, gli indizi sono forti in questo senso. Alle spalle del francese c’è la possibilità di vedere Koopmeiners, Nico Gonzalez e Yildiz in ballottaggio con Mbangula. Locatelli non si tocca, come non si tocca Thuram, vista la fisicità di un giocatore del genere contro un centrocampo molto forte come quello del Napoli serve.

Poi McKennie dovrebbe fare il terzino sulla destra con Cambiaso sulla sinistra, all’americano Motta non rinuncia facilmente, piuttosto lo fa giocare in porta. Per il resto i soliti, proprio perché l’unico reparto ancora corto della Juventus è quello difensivo”.