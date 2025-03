Juventus, mercato deludente anche a gennaio: 40mln e un flop clamoroso

Juve rimandata a gennaio. Il mercato invernale della Signora non ha rispecchiato le attese, come scrive il Corriere dello Sport. Quattro acquisti, quasi 40 milioni di investimenti (poco oltre comprendendo i bonus contenuti in ogni operazione), per rimediare alle colpe dell’estate e rispondere agli infortuni di Bremer e Cabal, che hanno complicato non poco il cammino della squadra di Thiago Motta.

La fotografia della disfatta di Firenze e il naufragio di Renato Veiga e, soprattutto, Kelly, spiegano molto più di tante parole. Il primo colpo è stato Alberto Costa, terzino destro classe 2003, acquistato dal Vitoria Guimaraes a titolo definitivo per 12,5 milioni (più 2,5 di bonus). Poi si è passati al centro, dove c’erano le necessità maggiori ed è stato scelto Renato Veiga: prestito oneroso fino a giugno riconoscendo al Chelsea 3,8 milioni (più 1,5 di bonus). Ma il vero flop risponde al nome di Lloyd Kelly, difensore duttile che può giocare al centro e sulla fascia sinistra, arrivato dal Newcastle sul gong del mercato. Un colpo, questo sì, davvero oneroso: 17,5 milioni più massimi 6,5 milioni di bonus; 24 milioni investiti l’ultimo giorno di mercato.