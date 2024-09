Juventus, mistero Douglas Luiz: 50mln e solo un quarto dei minuti giocati

vedi letture

50 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 1,5 milioni di euro.

50 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 1,5 milioni di euro. Di fatto, 51,5 milioni di euro per il solo cartellino. Tanto è costato alla Juventus Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato in estate dall'Aston Villa.

Un'operazione, o meglio un investimento, decisamente importante quello messo in moto dal dt bianconero Cristiano Giuntoli per iniziare a rimodellare il centrocampo a disposizione del nuovo tecnico Thiago Motta. Ma che fino a questo momento non ha ancora dato risposte sul terreno di gioco. Questione di numeri puri e semplici, almeno per questa primissima parte di stagione.

Douglas Luiz e Koopmeiners possono coesistere sul campo? Questa la domanda a cui è stato chiamato a rispondere l'allenatore della Juventus nella conferenza prima del Napoli: "Tutto è possibile. Tutto è possibile soprattutto trattandosi di giocatori forti. Vedremo domani se giocheremo così, anche a gara in corso magari. Ma ripeto, tutto è possibile", ha spiegato l'ex Bologna. Di fatto però, ad oggi Douglas Luiz resta un punto interrogativo: l'ultima partita contro il Napoli l'ha guardata interamente dalla panchina, mentre in quelle precedenti si contano 5 presenze di cui però solo una da titolare a fronte di 4 da subentrato. Con un minutaggio complessivo di 137' sui 540 giocati in stagione dalla Juventus.