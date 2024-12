Juventus, Motta vede la luce in fondo al tunnel: sta per recuperare altri due big

vedi letture

La Juventus nel successo di ieri contro il Manchester City ha ritrovato Douglas Luiz e soprattutto Weston McKennie, giocatori che erano rimasti fuori per infortunio nelle ultime uscite di campionato. La squadra di Thiago Motta questa mattina si è subito ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di Serie A contro il Venezia in programma allo Stadium sabato alle 20.45. Anche nella giornata di oggi Andrea Cambiaso e Nico Gonzalez hanno svolto lavoro a parte rispetto al resto del gruppo, la loro presenza coi lagunari resta in dubbio ma la speranza di Thiago Motta è quella di recuperarli per la prossima sfida.

Dopo Vlahovic, McKennie e Douglas Luiz, quindi, il tecnico bianconero vede la luce in fondo al tunnel degli infortuni, in attesa di avere nuovamente a disposizione anche Arek Milik il cui rientro è sempre più vicino. Stagione finita, invece, per Bremer e Cabal dopo i rispettivi infortuni ai legamenti del ginocchio. A riportarlo è TMW.