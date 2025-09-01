Ultim'ora Juventus, niente Kolo Muani! Il francese va al Tottenham: la formula dell'affare

Un affare che sembrava destinato a concretizzarsi, ma che alla fine non si farà. Dopo settimane di trattative e speranze, Randal Kolo Muani non vestirà la maglia della Juventus. Nonostante le voci insistenti che lo volevano come prossimo attaccante del club bianconero, il futuro del francese è a Londra, sponda Tottenham.

Il PSG e gli Spurs hanno raggiunto un'intesa totale per un prestito oneroso con diritto di riscatto, senza obbligo, accontentando la ferma volontà del giocatore. Il mancato arrivo a Torino è dovuto principalmente all'ingaggio faraonico percepito dal giocatore: ben 8 milioni di euro netti a stagione.