Juventus non citata nella lotta-Scudetto, Thiago Motta: "Non ho il controllo sulle opinioni altrui"

Thiago Motta, allenatore della Juventus, alla vigilia del match contro il Bologna è intervenuto in conferenza stampa: "Voglio ringraziare ancora una volta i nostri tifosi che verranno a sostenere la squadra. L'importante siamo noi in campo e quello che trasmetteremo durante la partita. Sono convinto che potremmo fare una bellissima prestazione insieme ai nostri tifosi".

La differenza tra questo Bologna e il suo Bologna?

"Il Bologna sta bene ed è una grande squadra. Dobbiamo concentrarci su cosa dobbiamo fare e tante altre cose da evitare, loro giocano molto in verticale e pressano tanto. Loro stanno bene e metteranno tanta intensità".

È d'accordo con le parole di Buffon?

"Adesso la massima concentrazione è sul Bologna e sulla prossima partita. Tutte le parole di Gigi le prendo con grande piacere, con grande stima. Non solo per il giocatore, ma per l'uomo di cui ho grande stima, siamo stati insieme e abbiamo condiviso insieme tante belle cose. Lo ringrazio e lo ringrazierò sempre, per quanto fatto e per quando siamo stati insieme, per le sue parole, positive o no. Lo conosco, le sue dichiarazioni sono sempre per il bene della Juventus, che siano i giocatori di oggi o in futuro, è una persona che vuole il bene della Juventus, tutti i suoi commenti verso la Juve sono per costruire per un bene e sono ben viste dalla nostra e dalla mia parte. Leader siamo tutti, c'è chi si prende responsabilità, chi per età e chi per caratteristica va d'accordo insieme ai nostri leader. Domani possiamo dimostrarlo in una partita in cui possiamo mettere in pratica ciò che sappiamo fare e limitare i punti di forza del Bologna e alla fine ottenere il risultato che vogliamo".

È infastidito per non essere citato nella lotta Scudetto?

"Noi siamo concentrati sempre sulla nostra partita, prepararsi al meglio, dobbiamo essere esigenti con noi stessi per migliorare e andare in campo e fare la migliore prestazione possibile. Tutto il resto non ho il controllo e non vogliamo controllarlo, accettiamo e rispettiamo tutte le opinioni pubbliche o professionistiche, spesso voi date il vostro giudizio, giusto o no, ognuno ha la libertà di opinione".