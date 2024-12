Juventus, non solo Raspadori e Zirkzee: tutti i nomi per l’attacco

Prima un difensore, poi la Juventus valuterà la situazione legata ad Arkadiusz Milik per decidere se intervenire in attacco, magari con un giocatore in prestito con diritto di riscatto. Tra i nomi graditi ci sono Lorenzo Lucca e Giacomo Raspadori, mentre sogni come Joshua Zirkzee e Randal Kolo Muani sembrano più difficili da concretizzare. Altri profili proposti includono Beto, Niklas Füllkrug e Donyell Malen. Sul fronte difensivo, la strategia potrebbe essere quella di attendere gli ultimi giorni di mercato, quando potrebbero emergere opportunità a costi contenuti.

Il tutto, ovviamente, dipenderà anche da eventuali cessioni. Nicolò Fagioli potrebbe essere sacrificato solo di fronte a un’offerta irrinunciabile, mentre Douglas Luiz, nonostante prestazioni deludenti, sembra intenzionato a restare e non forzerà per partire. Diversa la situazione di Danilo, che potrebbe scegliere di lasciare per trovare più spazio e mantenere il suo posto in Seleção.

Infine, attenzione alla posizione di Samuel Mbangula, che interessa al Lens e a diversi club tedeschi. Una sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza immediata, rendendola un’opzione interessante per il reinvestimento già nella finestra di gennaio. Lo si apprende dal Corriere dello Sport.