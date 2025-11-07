Juventus, nuovo aumento di capitale: arriva l'ok dopo l'assemblea degli azionisti

Oggi alle 18:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - L'assemblea degli azionisti della Juventus, riunita all'Allianz Stadium dalle 10 di questa mattina, ha dato il via libera all'aumento di capitale. La proposta è quella di prevedere l'aumento in una o più tranche nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente. Il Cda potrà esercitare la delega entro cinque anni. (ANSA).