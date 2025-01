Juventus, piove sul bagnato: due big verso il forfait nel derby col Torino

vedi letture

Ultimissime sulla Juventus, con la squadra di Thiago Motta attesa dalla derby contro il Torino in programma sabato 11 gennaio alle ore 18. La squadra bianconera ha terminato da poco l'allenamento mattutino in vista dei granata, ma per quanto riguarda Dusan Vlahovic e Francisco Conceicao non ci sono da registrare dei miglioramenti: entrambi infatti hanno lavorato ancora a parte, come successo nella giornata di ieri. Sia Vlahovic che Conceicao saranno valutati domani, ma la presenza per la stracittadina resta ad ora in dubbio.

Gli infortuni.

Il primo a fermarsi era stato il portoghese, nel riscaldamento della sfida contro il Milan di venerdì scorso a Riyadh, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana poi persa dai bianconeri (gli esami avevano comunque escluso lesioni). Martedì invece Vlahovic si è recato al J Medical dopo aver avvertito un fastidio muscolare: per il serbo si tratta di un semplice affaticamento ma, come detto, verrà valutato nel corso delle prossime ore. A scriverlo è TMW.