Juventus, si complica Calafiori? Il Basilea si mette di traverso: i dettagli

Il Basilea complica i piani della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club svizzero ha inserito una specifica clausola nell'accordo con il Bologna che rischia di rendere più difficoltosa la chiusura dell'affare che porterebbe Riccardo Calafiori in bianconero. Come noto infatti, i rossoblù dovranno riconoscere il 50% dei soldi che incasseranno dalla sua cessione, qualora decidessero di privarsene, alla società da cui lo hanno acquistato, ma il problema è un altro.

Non c'è modo di aggirare tutto ciò con le contropartite perché il Basilea ha stabilito che in quel caso il Bologna dovrà girare la metà della cifra iscritta a bilancio dei calciatori che entreranno nell'operazione. Nelle ultime ore è filtrata da Casteldebole una valutazione monstre di 50 milioni di euro, cifra assolutamente clamorosa, ma che porterebbe nelle casse del club emiliano "solo" 25 milioni. Inoltre a preoccupare la Vecchia Signora c'è poi la concorrenza: si sono fatti avanti Chelsea, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid.

Calafiori non ha aperto la porta perché vuole continuare a lavorare con Thiago Motta e ha già una bozza d'intesa con la Juventus per un contratto di 5 anni a 2,2 milioni di euro a stagione. L'Europeo potrebbe però essere un alleato del Bologna e far ulteriormente crescere la sua valutazione. La telenovela è appena iniziata.