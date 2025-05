Un punto per uno che non fa piacere a nessuno. Torino-Venezia 1-1, gol annullato a Zerbin

Finisce 1-1 l'anticipo della 35ª giornata di Serie A fra Torino e Venezia. Al gol di Kike Perez nel primo tempo per i lagunari, ha risposto Vlasic nella ripresa per i granata.

Il Venezia parte forte e dopo pochi minuti trova la rete con Zerbin, ma l'arbitro, con l'ausilio del VAR, annulla la rete. La squadra di Eusebio Di Frnacesco gioca bene e poco dopo la mezz'ora di gioco trova il meritato vantaggio con Kike Perez: errore in fase di impostazione del Torino, Izdes recupera palla e trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Tocco di Nicolussi Caviglia, poi Yeboah e Gytkjaer non trovano l'uno due, la palla arriva sui piedi di Perez che si inserisce tra Maripan e Coco e fredda con il destro un non impeccabile Milinkovic Savic. Come in occasione della rete di Zerbi, poi annullata dal VAR, la difesa del Torino è andata in affanno.

Al minuto numero 77 il Torino ha trovato la rete del pari con Vlasic, perfetto dal discetto. L'arbitro Sozza, dopo aver rivisto l'azione dal monitor, ha assegnato la massima punizione per un fallo di mano di Idzes sul cross di Elmas. Il numero 10 granata dal dischetto è perfetto e batte Radu. Attimi di apprensione poco prima del gol del pari granata, con il tecnico del Torino Paolo Vanoli caduto a terra dopo aver avuto un mancamento, per fortuna senza conseguenze. Finisce quindi 1-1 la sfida, un punto a testa che non fa comodo a nessuna delle due sqaudre.