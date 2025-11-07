Juventus, Spalletti ha un problema a centrocampo: un big rischia di saltare il derby

Serie A
Pierpaolo Matrone
ANSA

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Alla Continassa si pensa al derby: la Juventus prepara la stracittadina contro il Torino durante la rifinitura odierna. Il tecnico Luciano Spalletti deve risolvere ancora un paio di ballottaggi, con Gatti e Rugani che si sfidano per un posto al centro della difesa, mentre McKennie potrebbe rilevare un acciaccato Thuram a centrocampo per affiancare capitan Locatelli.

Sulla trequarti invece sono favoriti Conceicao e Yildiz, con Vlahovic che ha smaltito le noie muscolari e si candida per partire dall'inizio contro il Toro. (ANSA).