Juventus, Spalletti ricorre al turnover in vista di Napoli: Yildiz riposa in Coppa Italia

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si aprono a Torino con Juventus-Udinese. A tre giorni dal successo in campionato contro il Cagliari, la squadra di Spalletti torna all’Allianz Stadium con l’obiettivo di proseguire il proprio cammino nella competizione. Il tecnico bianconero, in vista della trasferta di domenica sera al Maradona contro il Napoli, è pronto a ricorrere al turnover, soprattutto in mezzo al campo e in attacco.

Nel 3-4-2-1 iniziale dovrebbe rivedersi Gatti, al rientro dopo le assenze nelle trasferte di Firenze e Bodo. A centrocampo spazio a Koopmeiners, Joao Mario, Miretti e Kostic. In avanti, invece, Spalletti valuta un tridente rinnovato con Adzic, Openda e David dal primo minuto, mentre Yildiz e Conceição dovrebbero partire dalla panchina. A riportarlo è Tuttojuve.com.