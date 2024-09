Juventus, Thiago Motta: "La nuova Champions non inciderà di più sul campionato"

Quali sono le sue emozioni? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Thiago Motta, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il PSV Eindhoven - prima gara della fase a gironi di Champions League - ha risposto così: "Provo grande orgoglio nell'iniziare questa competizione. Giocheremo in casa contro una buona squadra e non vedo l'ora di iniziare la partita e vivere queste emozioni, questa partita. Sarà una bella gara tra due squadre che vogliono giocare a calcio, cercheremo di portare il risultato dalla nostra parte per noi e per il pubblico".

Avete dodici esordienti in questa competizione, conterà l'esperienza? Perché con l'Empoli avete persi tanti uno contro uno?

"Nel calcio conta tutto. Conte l'esperienza come l'entusiasmo, la voglia, l'atteggiamento, la qualità tecnica... A Empoli abbiamo disputato una buona gara, ma non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Questo però è un capitolo chiuso, guardiamo avanti".

Questa nuova Champions le piace? Inciderà molto di più sul campionato?

"Il format di prima mi piaceva tantissimo, ma anche questo. E' un lavoro diverso, perché affronteremo otto squadre diverse. Però è ancora più bello e stimolante, possiamo conoscere e studiare cose totalmente diverse. Per il campionato credo cambi poco, affrontiamo la stagione gara dopo gara. Ciò che conta è sempre domani".