Juventus, Thiago Motta trema: si ferma un titolarissimo, out con l'Atalanta?

Non arrivano buone notizie da casa Juventus sulle condizioni fisiche di Renato Veiga. Il difensore, che si è infortunato nella gara di ritorno dei playoff di Champions League lo scorso 19 febbraio, ha lavorato a parte anche nella giornata di oggi e resta in forte dubbio per la sfida contro l'Atalanta in programma per domenica sera all'Allianz Stadium.

Problemi per Gatti.

Per la partita scudetto contro la Dea Thiago Motta dovrà valutare anche Federico Gatti. Il centrale italiano ha svolto infatti un lavoro a parte per un leggero affaticamento muscolare e verrà valutato meglio nella giornata di domani. Un doppio dubbio che rappresenta un problema non da poco per la Juventus, visto che si tratta di due calciatori che metterebbero in seria emergenza la difesa bianconera nel caso in cui non dovessero essere a disposizione.