Juventus, Thiago Motta verso la Supercoppa: "Voglio vincere, ma non è un'ossessione"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - "Voglio vincere come allenatore, è per questo che ho scelto questa professione, ma oggi non è un'ossessione: faccio tutto ciò che posso e ciò che devo per migliorare la squadra e aiutare i giocatore a fare il meglio": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, sulle sue sensazioni alla prima possibilità di conquistare un trofeo da allenatore dopo le tante vittorie da calciatore.

Sono tranquillo e convinto della nostra forza, indie ideale e collettiva, e ci aspetta una bellissima partita da giocare - aggiunge alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italia contro il Milan a Ryad, in Arabia Saudita - e cercheremo di essere più bravi di loro per andare in finale: la classifica in campionato dice che dobbiamo migliorare, ma ora siamo concentrati su questa competizione corta e importante e vogliamo andare avanti". (ANSA).