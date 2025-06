Juventus, Tudor confermato e non solo. Sky: si lavora per il rinnovo

La Juventus ha confermato Igor Tudor come allenatore anche per la prossima stagione. L'annuncio è arrivato martedì 10 giugno dal nuovo direttore generale Damien Cobolli, che ha ribadito la fiducia della società nel tecnico croato. Ora si lavora al rinnovo del contratto fino al 2027: l’agente di Tudor, Antonhy Seric, sarà a Torino mercoledì 11 giugno per trattare i dettagli.

La Juventus punta a evitare che Tudor inizi la stagione con un contratto in scadenza, rafforzando così la posizione del club e la stabilità tecnica. A riferirlo sul proprio sito è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.