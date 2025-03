Juventus, Tudor: "Qui niente scuse, devi vincere e crescere in fretta"

vedi letture

Il neo tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione a stampa e tifosi. Nell'intervento l'allenatore croato ha risposto ad alcune domande anche su Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani:

Cosa pensa lei di Dusan Vlahovic, che in passato ha spesso esaltato?

"Dusan ha fatto un bel gesto rientrando ieri, un giorno prima del previsto. Si tratta di un giocatore fortissimo e sono felice di allenarlo. Questi sono fatti. Ha tutte le caratteristiche per essere un grande giocatore, velocità, forza, testa... Abbiamo parlato e ci siamo messi a lavorare. Abbiamo lui e Kolo che sono giocatori forti. Possono giocare insieme? Si possono giocare insieme".

E di Kolo Muani, invece, che idea si è fatto?

"L'ho visto ieri per la prima volta, un giocatore fortissimo e non devo certamente dirlo io. Sono felice di averlo, cercheremo di usarlo nel miglior modo possibile per la squadra".

Quali sono i leader di questa squadra?

"Qualcuno l'ho visto ieri e non posso dire molto. Si è intrapresa una strada di cambiamento con tanti giocatori nuovi e questo può aver rallentato la crescita di questa squadra. Poi quando sei alla Juve devi vincere e crescere in fretta. Questo è un lavoro per tutti. Io ho sempre detto che la Juve è un club che sceglie le persone giuste. Questa è la forza della Juve. Qua ho conosciuto la cultura del lavoro di Del Piero, Zidane e Montero. Questo ho provato a trasmettere sempre e voglio farlo anche adesso".