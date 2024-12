Ufficiale Juventus-Venezia, le formazioni: Weah a destra, McKennie dal 1'

vedi letture

La Juventus per dare seguito al successo ottenuto in Champions League contro il Manchester City, il Venezia per togliersi dall’ultimo posto in classifica. Questo sono i temi del match tra bianconeri e arancioneroverdi, in programma alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.

Motta schiera Danilo al posto dell’infortunato Cambiaso e sulla destra nel trio di trequartisti opta per Weah. Di Francesco si affida ancora una volta a Pohjanpalo come riferimento offensivo. Di seguito i due schieramenti:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; McKennie, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco