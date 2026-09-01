Ufficiale Kean al Como, la Fiorentina annuncia il sostituto: la punta arriva dall’Everton

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La Fiorentina ufficializza l’arrivo di Norberto Beto dall’Everton a titolo definitivo. L’attaccante portoghese raccoglie l’eredità di Moise Kean.

La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Norberto Beto dall’Everton. L’attaccante portoghese è chiamato a raccogliere l’eredità di Moise Kean, passato al Como, e torna così in Serie A dopo l’esperienza con l’Udinese.

Il comunicato della Fiorentina

Il club viola ha annunciato l’operazione attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ripercorrendo anche le principali tappe della carriera di Beto e i suoi numeri in Italia e in Inghilterra: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Norberto Bercique Gomes Betuncal dall’Everton F.C. Beto, nato a Lisbona (Portogallo) il 31 gennaio 1998, nel corso della sua carriera ha già vestito, in Italia, la maglia dell’Udinese, con la quale ha realizzato 22 gol in 65 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il nuovo calciatore viola, con la maglia dell’Everton, ha messo a segno 25 gol tra Premier League, FA Cup ed EFL Cup e vanta, inoltre, 10 presenze con la maglia della Nazionale maggiore della Guinea-Bissau".