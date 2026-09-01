Woltemade-Juventus, che affare in prestito: annunciate le cifre dell’operazione
Niente Napoli per Nick Woltemade, che è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato l’accordo con il Newcastle attraverso un comunicato ufficiale. L’attaccante tedesco si trasferisce a Torino con la formula del prestito oneroso fino al 30 giugno 2027, senza opzioni di acquisto.
Il comunicato della Juventus con le cifre
La Juventus ha reso noti anche i dettagli economici dell’operazione. Il prestito prevede un corrispettivo di 2,8 milioni di euro, a cui si aggiungono 0,8 milioni di oneri accessori. La cifra potrà inoltre aumentare di ulteriori 0,5 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Nel comunicato si legge: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nick Woltemade a fronte di un corrispettivo di € 2,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".
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