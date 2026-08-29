Kean-Como, ancora tutto in stand-by: la Fiorentina aspetta il sostituto

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Continuano gli intrecci di mercato tra Fiorentina e Como, con Moise Kean sempre al centro della scena. L'attaccante resta in attesa, costretto a pazientare ulteriormente rispetto all'ipotesi di trasferirsi in riva al lago per mettersi a disposizione di Fabregas, anche in ottica Champions League.

Il nodo resta il sostituto

Il problema di fondo è semplice: la Fiorentina, per lasciar partire il proprio centravanti titolare, ha bisogno prima di assicurarsi un rimpiazzo all'altezza. E su questo fronte non si registrano ancora passi avanti concreti, dal momento che il Manchester United non ha aperto alla cessione di Joshua Zirkzee con la formula del prestito, se non a condizione di inserire un riscatto che assomigli, di fatto, a un obbligo. Resta viva la candidatura di Beto, ma nelle ultime ore si è affacciata anche una nuova pista: quella che porta ad Arnaud Kalimuendo, attaccante francese del Nottingham Forest, profilo su cui i viola continuano a dialogare mentre approfondiscono anche la situazione legata a Dodo.

Como, Ricci in dirittura: ufficiali Kempf e l'addio di Morata

Sul fronte Como, invece, Fabregas è ormai a un passo dall'accogliere Ricci come nuovo innesto a centrocampo: mancano solo poche ore all'ufficialità di un'operazione che si concretizzerà con un prestito oneroso da 2 milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 22. Intanto il club lariano ha reso ufficiale il rinnovo di Kempf fino al 2029, oltre alla partenza di Morata, ormai diretto al Leganes: proprio lui, che con la sua uscita avrebbe dovuto liberare lo spazio necessario per l'arrivo di Kean.