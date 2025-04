Kean, ora la Fiorentina ha paura: i 52mln della clausola non spaventano le acquirenti

E' l'uomo del momento. Moise Kean trascina la Fiorentina. L'attaccante viola e della Nazionale italiana ha avuto un impatto importantissimo con la nuova realtà trovando il gol e risultando decisivo ai fini dei risultati. E proprio a San Siro, la punta ha trovato la via del gol nel 2-2 degli uomini di Palladino contro i rossoneri di Sergio Conceiçao. E proprio a Firenze, il giocatore classe 2000 ha trovato la giusta dimensione venendo schierato con continuità e inanellando prestazioni sempre più convincenti.

Eguagliato il numero di gol alla Juve

Il mister viola infatti lo considera, giustamente, inamovibile schierandolo in 36 occasioni fra campionato e coppe. E lui lo ripaga con i gol, ben 22 in stagione con l'attaccante che ha eguagliato lo stesso numero di gol ottenuto nelle 123 presenze con la maglia della Juventus.

Clausola da 52 milioni di euro

E la Fiorentina adesso vuole blindarlo. Kean, grazie alle sue prestazioni, piace molto a diversi club del panorama calcistico italiano e non solo. Il club infatti, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non vuole perderlo. L'attaccante è infatti legato con una clausola da 52 milioni di euro e qualora venisse pagata il giocatore lascerebbe la Fiorentina per accasarsi in una nuova realtà.