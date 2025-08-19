Ultim'ora

Krstovic ad un passo dall'Atalanta! Contatti col Lecce per cercare l'intesa: le cifre

Krstovic ad un passo dall’Atalanta! Contatti col Lecce per cercare l’intesa: le cifreTuttoNapoli.net
Oggi alle 18:50
di Francesco Carbone

Procede spedita la trattativa che potrebbe portare Nikola Krstović all’Atalanta. L’attaccante montenegrino del Lecce è ormai vicino al trasferimento in nerazzurro e la volontà del club bergamasco è quella di chiudere l’operazione già nelle prossime ore, così da evitare l’inserimento di altre squadre interessate.

L’accordo non è ancora stato definito in ogni dettaglio, ma i negoziati viaggiano spediti verso la conclusione. La valutazione complessiva del cartellino dovrebbe attestarsi intorno ai 25 milioni di euro più bonus, riferisce Sky Sport.