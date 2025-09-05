L'Atalanta fa i conti con l'infortunio di Scamacca: ecco la prima diagnosi

Arrivano le prime novità in merito alle condizioni fisiche di Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta che ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana nella giornata di ieri, alla vigilia della sfida di questa sera contro l'Estonia. Il centravanti è tornato a Bergamo, a Zingonia, e dopo le prime valutazioni è emersa una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare.

Le sensazioni, al momento, non sono né pessime né rassicuranti, visto che l'infiammazione c'è e servirà un po' di tempo per far sì che tutto possa rientrare. Il giocatore si sottoporrà a terapie e la situazione verrà monitorata giorno dopo giorno nella speranza, del club orobico e di Ivan Juric, che tutto possa rientrare nella norma il prima possibile.