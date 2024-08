L'Atalanta fa un favore alla Juve: Koopmeiners pagato a rate in tre esercizi

Mercato in fermento a due giorni dalla chiusura della sessione estiva, prevista per la tarda serata di venerdì 30 agosto, a mezzanotte. Tra le società più attive c'è la Juventus, che oltre a perfezionare gli ultimi colpi in entrata (in arrivo Koopmeiners per le visite mediche) deve "risolvere" la situazione legata a Federico Chiesa. L'esterno classe '97, come risaputo, è al passo d'addio, con il Liverpool che nelle ultime ore è diventata la squadra più interessata dopo gli iniziale approcci del Barcellona (leggi qui le ultime).

Dicevamo di Koopmeiners, atteso a breve per le visite mediche al J Medical dopo settimane di trattative. L'affare - conferma il Corriere dello Sport che fornisce anche i dettagli del pagamento dilazionato - è di quelli economicamente pesanti: prestito oneroso di 10 milioni, obbligo di riscatto per altri 40 con pagamento dilazionato su almeno tre esercizi, cioè giugno 2025, 2026 e 2027, più 4 di oneri accessori che fanno salire la parte fissa dell’operazione a 54 milioni. Qui va aggiunta una cifra legata ai bonus che oscilla attorno ai 6 milioni. La Dea passerà così all’incasso di un tesoro che potrebbe arrivare a 60, la condizione di partenza, e che nella peggiore delle ipotesi si attesterà tra i 57 e i 58.