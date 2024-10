L'Atalanta fatica ma porta a casa la quarta vittoria di fila: Monza ko a Bergamo

L'Atalanta batte il Monza al Gewiss Stadium nel match valevole per la decima giornata di Serie A.

Dopo un primo tempo privo di emozioni Gasperini prova a mescolare le carte mandando in campo Samardzic al posto di Lookman. Il serbo prova a far cambiare passo a una squadra abbastanza scarica dopo le fatiche di sabato: i nerazzurri danno un ritmo diverso, il Monza però resta in partita fino al 70esimo quando lo stesso Samardzic si inventa il gol che stappa la gara, un mancino ravvicinato che beffa Turati. La Dea prende coraggio, il 2-0 arriva su una conclusione di Zappacosta in buca d'angolo a due minuti dal termine.