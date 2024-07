L'Atalanta non fa sconti per Koopmeiners: alla Juve chiesta la stessa cifra fissata col Napoli

vedi letture

L’obiettivo numero uno per rinforzare la Juventus è sicuramente Koopmeiners e l’amichevole contro il Norimberga ha evidenziato la difficoltà dei bianconeri, che hanno bisogno di un trequarti bravo a fare gol e assist. Thiago Motta ha bisogno di un profilo come l’olandese dell’Atalanta, ma la Dea non sembra intenzionata a cederlo a cuor leggero. Giuntoli per provare a prendere Koopmeiners dovrà presentare un’offerta molto vicina ai 60 milioni per far vacillare la società del presidente Percassi (che chiese la stessa cifra al Napoli un anno fa). Questa potrebbe essere la settimana giusta per sbloccare questa operazione, soprattutto quando diventerà ufficiale la cessione di Soulè alla Roma.

