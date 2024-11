L'Atalanta non si ferma più: battuto anche il Parma 3-1, è la 7ª vittoria di fila

Termina sul risultato di 1-3 la gara del Tardini tra Parma e Atalanta, valida per la tredicesima giornata di Serie A. La Dea conquista la settima vittoria consecutiva in campionato, agganciando l'Inter in vetta alla classifica a quota 28 punti, in attesa che giochi il Napoli domani contro la Roma.

Gli orobici partono forte sbloccando subito il match col solito Retegui (4') su assist di Bellanova. Il Var annulla un gol a Lookman ma a fine primo tempo gli orobici trovano comunque il raddoppio con Ederson (39') che deve solo spingere in rete il passaggio di Ruggeri. Nella ripresa il Parma reagisce subito accorciando le distanze con un grande assolo di Cancellieri (49'), l'Atalanta però risponde di nuovo con Lookman (75') che chiude i discorsi concretizzando il cross di Cuadrado con un tiro al volo di mancino.